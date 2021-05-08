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Cumartesi eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık?

Tam kapanma nedeniyle birçok işletme kapalı durumda. Vatandaşlar ise açık durumda olan eczanelerin hafta sonu açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki Cumartesi Eczaneler açık mı? İşte konuyla ilgili olarak merak edilen tüm soruların cevapları.

Cumartesi eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık?

Eczaneler cumartesi açık mı? Sorusu hafta içinin son gününde merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Eczaneler cumartesi açık mı? Eczaneler tam kapanma yasağında açık mı, kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri...

ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

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