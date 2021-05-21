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Cumartesi yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Tam kapanma sonrası koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçildi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı ve hafta sonu yasaklarının devam edip etmediği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Cumartesi yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. 17 günlük tam kapanma sonrası hafta sonu yasakları devam ediyor mu sorusu merakla araştırılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ayrıntıları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: HAFTA SONU YASAĞI...

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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