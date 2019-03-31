AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oyunu kullandı.

1049 numaralı sandıkta oyunu kullanan Binali Yıldırım, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin 81 vilayetinde yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. İstanbulumuz ve 39 ilçemiz için Tuzlamız için hayırlı olsun. Seçimlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için hayırlar getirmesini diliyorum.

"GÜZEL OLACAĞINI UMUYORUM"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu, "Şehrimiz için İstanbulumuz için hayırlı olsun. İstanbul için güzel olacağını umuyorum. Demokrasinin olduğu, herkesin mutlu huzurlu olduğunu bir İstanbul umut ediyorum" dedi.