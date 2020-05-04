YKS sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2020 YKS sınavı ne zaman? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada YKS tarihinin öne çekileceği ya da erteleneceği ile ilgili iddiaların yer alması adayların telaşlanmasına neden olmuştu. Bilim Kurulu, MEB, ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan görüşmeler sonucunda geçtiğimiz günlerde YKS tarihi değiştirilmişti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika YKS açıklaması...

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması yaptı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın son dakika açıklamasına göre, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran tarihinde yapılacak.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SORU DESTEK PAKETİ'NİN 2.'Sİ YAYINDA

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB),lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi"ni "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

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