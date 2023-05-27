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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda, maçların TRT'den şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan futbol maçlarına ilişkin tweet attı.

Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" dedi.