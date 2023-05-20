Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yurt dışı seçmene seslendi

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, 'vatan borcu' başlıklı videolu paylaşımında, "Yarın (bugün) yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borucudur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin, vatanınız için oy verin.

Öyle içi boş bir çağrı da değil bu. Sorunlarınızı da, o sorunların çözümünü de gayet iyi biliyorum. TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup, başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomotik bilgi paylaşması anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleeri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobillerin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatları makul seviyelere çekeceğiz.

Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerinizin sıkıntılarını vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Ve daha birçok adımı atacağız. Şüpheniz olmasın bu kez daha emin, daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oyunuza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelenize omuz vereceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.