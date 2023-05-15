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Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

Türkiye geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıklar kapandı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? İşte 2023 Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları...

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  • Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? SEÇİM SONUÇLARI: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

    14 Mayıs Pazar günü Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30'da Anadolu Ajansı'nın geçtiği verilere göre sandıkların yüzde 99'u açıldı. Peki, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden yüzde kaç oy aldı? İşte 14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları...

     
  • Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? SEÇİM SONUÇLARI: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

    ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANLARI

    Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,39 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,97 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,20 olarak kaydedildi. Ancak kesin sonuçlar henüz belli olmadı. Kesinleşmiş sonuçlar YSK'nın ilanın ardından kamuoyuyla paylaşılcak.

    2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

     
  • Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? SEÇİM SONUÇLARI: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

    YSK 2023 GENEL SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

    15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
  • Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? SEÇİM SONUÇLARI: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

    16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak. 
  • Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? SEÇİM SONUÇLARI: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

    18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

    19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

    20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

    24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

    27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

    28 Mayıs: Oy verme günü.

    29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

     

    1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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