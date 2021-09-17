Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 tarihi önemde bir yıl olacak 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Daha önce Kahramanmaraş'ta, Rize'deydik. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz.

Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinde hizmet, eser ve tesisinin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Akıncı'nın teslimatını MSB Ay Yıldız Projesi temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanıyla MİLGEM ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesim törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar, kabuller gerçekleştirdik. Yan gelip yatmak yok.

MUHALEFETE TEPKİ

Milletimizle kucaklaşmak için tüm şartları zorladık. Sıkıntılarla karşılaşsak da ya yol bularak ya yol açarak ülkemize hizmet etmeyi sürdürdük. Muhalefet ana başkanı evinin odaları arasında dolaşırken biz Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet belli illere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Muhalefet sen-ben kavgasında vakit öldürürken biz gece gündüz koşturuyoruz. Onların gündeminde yalan terörü, yıkım, engel, takoz olmak var. Türkiye'yi eski karanlık gündemine döndürmek var. Yasak var, ötekileştirme var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, demokratik kazanımları gasp etmek var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan tüm sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların slogandan, tahrik ve tahkirden başka bildikleri yok.

ABD ZİYARETİ

Pazar günü ABD'deyiz. Pazartesi günü New York'ta BM'nin tam karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını da yapacağız. Tam BM'nin karşısında. Hamdolsun bu da bize nasip oldu.

"ARTIK İLLERDE SULAR AKMIYOR"

Son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye gibi, Türkiye'nin bekası, huzuru, refahı gibi dertlerinin olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduklarını gördük. Belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk. Ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Millete verdikleri sözlerin taahhütlerinin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan, şehir içi ulaşıma hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

İnsan aklını kullanarak, yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, haramı helalden, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Karşımızdakilerde ne böyle bir dert, ne böyle bir hassasiyet görüyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz.

"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesidir. Milletimizin birliğini, beraberliğini korumak içindir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz Neşet Ertaş gibi aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz.

Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında...' Burada burada... Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama, koltuğa değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşk ile hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derece hürmete layıktır.

Bizim ölçülerimiz başkaları değil, ilkelerimiz kadim değerlerimizdir. Biz yatırım yaparken kökene değil, şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan, siyasi tercihine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Mersin'e 38 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bugün de 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra tüm bu eser ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetlemeye geldik. Akkuyu'nun Mersinimize neler kazandıracağını düşünün. Bunu gerçekleştirmek de bize nasip oldu.

2023 yılı ülkemiz ve milletimiz için tarihi önemde bir yıl olacak. 2023'te inşallah Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sandıkta yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif şekilde çalışmaya başlamalıyız. AK Parti'nin hizmetlerini ekonomide, demokraside, hukukta, güvenlikte, adalette hayata geçirdiği reformları doğru şekilde halkımıza anlatmalıyız. 2053 ve 2071 vizyonlarını da milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

Son 19 yılda Mersinle beraber ülkemize kazandırdığımız sayısız eserin, projenin referansıyla konuşuyoruz. Alnımız ak, başımız dik. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz. Her iftiraya, karalamaya anında karşılık vereceğiz. Ağırbaşlılıktan, vakardan, suhuletten taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız."