HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. İhtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede ileride olduğunun işaretidir."

Kamuya ait okul öncesi kurumlarının ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malüllüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pek çok imkana kavuşacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmalarının yakından takip edildiğini, bahar aylarında yerli aşıya kavuşulacağını ve aşılamanın çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.