Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü şarkısı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü şarkısı

        AK Parti, yarın doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 22:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü şarkısı

        AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Partinin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın sevenlerinin beğenisine sunuldu.

        Şarkının sözleri şöyle:

        "Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

        Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

        Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

        Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

        Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

        Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

        Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

        Nice yıllara Reis

        Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

        Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

        Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

        Titretir hainleri o gürleyen nefesin

        Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

        Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

        Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

        Nice yıllara Reis"

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Şubat 2026 (ABD-İran Savaşı Kapıda Mı?)

        27 Şubat'ta İmralı'dan yeni mesaj. Kurtulmuş MHP, CHP ve DEM ile görüştü. DEM Parti'den infaz kanunu mesajı. MEB'in Ramazan genelgesine tepki. ABD-İran savaşı kapıda mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torino'da ilk 11'ler belli oldu!
        Torino'da ilk 11'ler belli oldu!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon