Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilde gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Önceki gün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının ardından Erdoğan ile bir araya gelen projenin ortaklarından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ortak Girişim Grubu (OGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bir sunum gerçekleştirdi.

PROTOTİP 2019'DA HAZIR

Yeni Şafak'tan Şuayip Alabay'ın haberine göre, Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'tan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye dair beğenisini dile getirdiği öğrenildi. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, prototipin 2019'da kamuoyu ile paylaşılması ve 2021'in sonunda seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni üstlenen Ortak Girişim Grubu, uzun soluklu bir yatırım planlaması yaptı. Grubun, üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım planı bulunuyor.

ERDOĞAN'IN TAKDİRİNİ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu olarak güçlerini birleştirip Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adı altında çalışmalarına başlamıştı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19 olurken, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 olmuştu. OGG'nin başına ise CEO olarak Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Göreve başlamasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen projeyi toparlayan deneyimli CEO Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirini kazandı.

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