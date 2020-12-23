Milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2020-2021 dönemi kredi ve burs miktarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk ödemesi Ocak ayında gerçekleşecek olan KYK burs miktarını açıkladı. 2021 KYK kredi ve burs miktarı ne kadar? KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı "2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütname onayı için son tarih olan 11 Aralık tarihinin de geride kalmasının ardından gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.