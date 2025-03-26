Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! | Ramazan Bayramı tatili uzadı mı, bayram tatili kaç gün oldu, bayram tatili 9 gün mü oldu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

        Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı tarafından merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan son dakika açıklaması, "Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayında son günlere girilirken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan Ramazan Bayramı, Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır. Bayram için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Ramazan Bayramı tatili uzadı mı, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü oldu?" İşte detaylar...

        2

        BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

        3

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

        Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. İşte konuya ilişkin yaptığı açıklama:

        "Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

        Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. 1 Nisan'da sona erecek. İşte dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri

        5

        AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

        1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

        2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

        3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri