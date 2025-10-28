Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi! - Otomobil Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi!

        Yeni nesil ana muharebe tankı Altay'ın Ankara'da gerçekleştirilen teslimat törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir Togg modeli ile geldi. Limuzin gibi uzun bir şaseye sahip özel model, sosyal medyada gündem oldu

        Giriş: 28.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:48
        Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana giriş yaptığı elektrikli limuzin model dikkatleri üzerine çekti.

        Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modeli sosyal medyada gündem olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretilmiş bir model olup olmadığı da sorgulandı.

        Habertürk'ün Togg yetkililerinden ulaştığı bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.

