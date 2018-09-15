Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'Can' ile TSİ 11.30'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Haydar Aliyev Havalimanı'nda karşılanan Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Gençlik Cumhurbaşkanlığı Konutunda gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.





Başkent Bakü'de yer alan Gençlik Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, daha sonrasında eski Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret edip çelenk bıraktılar.



Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettikten sona Erdoğan ve Aliyev, önce Türk Şehitliği'ni ve sonrasında Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktılar.





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