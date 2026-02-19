Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul ettic | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

        Giriş: 19.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:04
        Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Ankara'da ayrı ayrı kabul etti. Kabullere ilişkin açıklama yapılmadı.

