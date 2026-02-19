Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti
Giriş: 19.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Ankara'da ayrı ayrı kabul etti. Kabullere ilişkin açıklama yapılmadı.
