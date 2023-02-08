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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu. Bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün aileye, cenaze namazına katılacak tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Biz de Ankaradan Fatihalarımızı gönderelim inşallah" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah deprem bölgesinde
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan "Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu.

"BEN DE BÖLGEYİ DOLAŞACAĞIM"

Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

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