Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükçekmece'de depremzedelerle iftar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükçekmece'de depremzedelerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, bir yıl içinde altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." dedi. İftarını, Büyükçekmece'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda konaklayan depremzedelerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükçekmece'de depremzedelerle iftar yaptı
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayına depremin yol açtığı can kayıplarının ve yıkımların üzüntüsüyle girdiklerini, manevi huzur, bedeni arınma, maddi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda, gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer şehirlerdeki mağdur kardeşleriyle gönül köprülerini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Deprem gününden sonra geçen yaklaşık 1,5 ayda arama kurtarma çalışmalarını tamamladıklarını, acil yardım dağıtımlarını düzene soktuklarını, enkazları süratle kaldırdıklarını vurgulayan Erdoğan, geçici barınma merkezlerini oluşturmayı sürdürdüklerini, kalıcı konutların inşasını ve yaraları hızla sarmaya başladıkları bir süreç yaşadıklarını aktardı.

Erdoğan, ülkenin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızlı bir toparlanmayı sağlamanın kolay olmadığına değinerek, devletin tüm kurumlarının, imkanlarını ve personelini deprem bölgesinde görevlendirdiğini söyledi.

"SANAYİ KURULUŞLARININ ÜRETİME BAŞLAMASIYLA GERİ DÖNÜŞLERİN SÜRATLENECEĞİNE İNANIYORUM"

Milletin de sivil toplum kuruluşlarıyla ve bireysel inisiyatifleriyle ilk günden beri depremzede vatandaşların yanında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yardımları da asla unutmayacağız. Depremzedelerimiz de milletimiz de şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür. Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette birtakım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır. Amacımız, bir yıl içinde altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri de tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan vesilesiyle ziyaret ettikleri şehirlerde de kalıcı konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, inşallah yarın da Adıyaman'ı, Malatya'yı, Gaziantep'i ve depremde zarar gören diğer tüm şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Kullanılamayacak hale gelen evler ve artçı sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk sebebiyle başka yerlere giden milyonlarca vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmı da burada olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında kalıyor. Ayrıca otellerde, kamu misafirhanelerinde, evlerde kalan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunların da bir an önce geri dönerek yuvalarına, işlerine, hayatlarına yeniden kavuşmalarını hedefliyoruz. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin süratleneceğine inanıyorum."

"ALLAH'IN İZNİYLE BU FELAKETİN YARALARINI TAMAMEN SARACAĞIZ"

Dağıttıkları çadırlarla kurdukları konteyner kentlerle, inşa ettikleri prefabrik yapılarla geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, hasarsız binalarda zaten oturulabildiğini, az hasarlı binaların da küçük tadilatların ardından kullanılabildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla bu şehirlerin önünde yepyeni bir dönem başlatacaklarını dile getirerek, "Ölen canları geri getiremeyiz ama bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah'ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız." diye konuştu.

Milletin birlik, beraberlik, kardeşlik hasletlerinin ne kadar güçlü olduğunu son deprem felaketinde bir kez daha gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ramazan ayı bu hasletlerin zirveye çıktığı bir dönemdir. Ülkemizin dört bir yanında insanlarımız bu ayın feyzinden, bereketinden istifade ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de unutmuyor. Belediyelerimiz ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe, köy köy paylaştı. İftarıyla sahuruyla sohbetiyle ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirecek programlar yapılıyor. Aynı şekilde, diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor. Bu kardeşlerimizin ramazan ayında mahzun kalmaması için bugün burada yaptığımız iftar gibi programlar düzenleniyor."

Erdoğan, ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşlik ikliminin medeniyette çok müstesna bir yeri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışındaki insanlar arasında bu iklimin güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin, cumhuriyetin ilk asrındaki demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladığı ve yeni bir katılıma hazırlandığı bir dönemde böyle bir kucaklamaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz, ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin, bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, "Rabbimden bizleri ramazana olduğu gibi Kadir Gecesi'ne ve ardından bayrama da sağ salim eriştirmesini, dertlilerimize deva, hastalarımıza şifa vermesini diliyorum." şeklinde konuştu.

İftara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda depremzede katıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tunceli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
GÜNDEM İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Mersin'de limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Süper Loto sonuçları 26 Mart Pazar 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı
GÜNDEM Süper Loto sonuçlar açıklanıyor!
VERGİ AFFI BAŞVURULARI başladı mı, nasıl ve nereden başvuru yapılır? 2023 Vergi affı borç yapılandırma başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?
GÜNDEM Vergi yasalaştı! Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme ...
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
GÜNDEM Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 ...
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif ziyareti
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif ziyareti
EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT emekli maaşı hesaplaması nereden ve nasıl yapılır?
GÜNDEM EYT maaş hesaplama tablosu
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
GÜNDEM Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kaza yapan araç ikiye bölündü! 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
GÜNDEM Polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.