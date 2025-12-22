Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 bütçesi mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 bütçesi mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.12.2025 - 00:58 Güncelleme: 22.12.2025 - 01:13
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 bütçesi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

        DURAN: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe, üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır." ifadesini kullandı.

        İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe, üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır. Komisyon sürecinden Genel Kurul görüşmelerine kadar büyük bir gayretle çalışan tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

