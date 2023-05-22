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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan "28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan seslendi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.

Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?

Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi?

17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu?

Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?

Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?

Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı “çarkçıya” çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez.

Milletimiz, 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti.

Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi.

İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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