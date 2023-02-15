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Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, milyonlarca insan etkilenirken, binlerce bina yıkıldı. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem konutlarının ne zaman ve nereye yapılacağı soruları gündeme geldi. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 30 bin konut inşasına başlanacağını duyurdu. İşte deprem konutları hakkında tüm detaylar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından deprem bölgesinde yapılması planlanan deprem konutları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 10 ilde hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bin konut yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının inşasının mart başı itibarıyla başlayacağına vurgu yaptı. Peki, "Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman nereye yapılacak?" İşte detaylar...

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK? 

    14 Şubat Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni konutlar için çalışmalara başlandığını belirterek, ''Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başında 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tümünde kaliteli ve güvenli konut inşaasını tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmelerini istiyorum. Geçmişte Van, Elazığ, Malatya, İzmir ve Bingöl depremlerinde yıkımın izlerini silip yeni konutlarına teslim ettiysek burada da aynısını yapacağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.'' sözlerini kullandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından başlandığını bildiren Erdoğan, 1 yıl içinde konut ihtiyacının çözüleceğini ekledi. Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edecek tüm konutların yapımına geçilmiş olacak.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

    Prof. Dr. Devrim Güngör, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Depremden zarar gören vatandaşlarımızın sahip olduğu önemli haklar var. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. Maddesi’nde, ‘Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir’ şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. ‘Hak sahibi’ sayılmanın şartları ise Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik’te detaylı açıklanmıştır. Örneğin, kiracı ve misafir konumunda olan kişiler hak sahibi sayılamazlar. (Md.15),

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    KİMLER HAK SAHİBİ?

    7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddesi gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre;

     

    Madde 4- a) Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler,

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    b) Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,

    c) Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler,

    Hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aynı yönetmelik uyarınca afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler “Hak sahibi” sayılır ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir (Md. 4/1-a). Hak sahipliği başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet uygulaması, AFAD’ın bina/inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşları yönlendirmektedir. “Hak sahipliği” ya da hasar tespiti konusundaki itirazlara ilişkin olarakta idari yargı yoluna başvurulabilir.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 bin konut açıklaması! Deprem konutları kimlere verilir, ne zaman, nereye yapılacak?

    AFAD AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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