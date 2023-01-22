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Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşılabilecek" dedi. Metronun 1 ay süreyle ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:

-Aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır.

-Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyonunu TÜBİTAK iş birliği ile Aselsan gerçekleştirdi.

-İstanbul Havalimanı’ndan başlayıp Halkalı’ya inecek metro hattımızın çalışması da hızla devam ediyor.

-Tüm projelerimizi tamamladığımızda İstanbul’un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkartmış olacağız. İstanbul’un ilk raylı hattının hizmete girdiği 1989 yılından bu yana en büyük raylı sistem hatları bizim dönemimizde yapıldı.

-2017’de hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattı, dünyanın en büyük 3. kapasiteli metro hattı seçilmişti.

-Paris’i bildikleri kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz. Kendi ülkelerinde bir turist gibi yaşıyorlar.

'VAADİMİZİ ADIM ADIM YERİNE GETİRİYORUZ'

-Biz İstanbul’un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme vaadimizi adım adım yerine getiriyoruz.

-Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehre hizmet verecek eserleri birer birer faaliyete geçirdik. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul’u yerleştirdik.

-Ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Bunlar, Boğaz’ın altından Marmaray’ı geçirebilirler miydi ya? Biz 10 adet sürücüsü metro adımını attık ama bunların haberi yok. Paris'te de bundan var' diyor.

'PARİS'TE METRODA DAMDAN SU AKIYOR'

-Paris’te metroda damdan sular akıyor, bizimkisi tertemiz haberleri yok.

-Havalimanının Yeşilköy’den bugünkü bulunduğu yere taşınması da bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesidir. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan bugünkü havalimanı bugün Avrupa’nın en yoğun çalışan havalimanları arasında yer alıyor.

'KANAL İSTANBUL'U HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

-İGA’yı böyle yaptık, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü’nü böyle yaptık. İstanbul’un raylı sistemlerle ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmayacak.

-Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşılabilecek.

-Kanal İstanbul’u da bu şekilde hayata geçireceğiz.

-20 yıl önce ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda ‘Yeter söz milletindir’ diyerek bu gidişata dur dedik. Ekonomimizi mahvetme yolunda adımlar attılar ancak bunu başaramadılar. Başaramayacaklar.

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