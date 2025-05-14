Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Halkımız 'yeter, söz milletindir' diyerek Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı. Rahmetli Menderes CHP yönetiminin tahriklerine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yapmıştır. Demokrasimizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyoruz.

"HİÇBİR SİYASETÇİNİN ALMADIĞI RİSKLERİ ALDIK"

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safhada beraberliğimizi güçlendirecek terör duvarını kaldıracağız. Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk. Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık.

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Terör sadece milletimizin canını yakmamış, ekonomimize de büyük darbe vurmuştur. Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemek için çok vakit kaybettik. Eğer eski paradigmalarla devam etseydik çok açık söyleyeyim bu noktaya gelemezdik. Biz terörle sınandık, bedelini ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik.

"ÖRGÜTÜN TÜM KOLLARI FESHE KATILMALI" Terörün, şiddetin devri artık tamamen kapanmıştır. Güven, huzur ve refah içinde yaşamak ancak beraberliğimizi güçlendirmekle mümkündür. Örgüt aldığı kararla ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp fesih ve silah bırakma kararı almaları hayati öneme sahiptir. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini yakinen bildiğimiz Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere DEM Parti'de sorumluluk bilinci ile hareket edenlere teşekkür ediyorum. Sayın Özgür Özel'e de teşekkür ediyorum. "YENİ BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR" Örgüt sözünü tuttuğunda gerisi siyasetin işidir. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatı titizlikle yapacak. Yeni bir dönem bizi bekliyor. Gereken çalışmalara şimdiden başladık. Biz sorumluluğumuzun gereğini yapacağız. İnşallah bu tarihi fırsat küçük hesaplar ve uluslararası ayak oyunları ile heba edilmeden tekamül eder. ABD'NİN SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRMASI Bu sabah Trump, Prens Muhammed Bin Selman, Ahmet Şara ile 4'lü bir görüşme yaptık. Özellikle bölge barışını güçlendirmeyi konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşından Pakistan-Hindistan gerilimine, Gazze'den Somali-Etiyopya görüşmesine kadar her yerde ilkeli politikalarımızla muhataplarımızın itimadını kazandık. Suriye'ye yaptırımların kaldırıldığını açıklayan dostum Trump'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Gazze'deki çabalarımızda da dostum Trump'a güveniyorum.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. "YENİ BELEDİYE STATÜSÜNE İHTİYAÇ VAR" Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Belediye yetkileri tanımlanmalı. İmar düzenlemeleri yapılması, sonrası istisnai olmalı. İl Özel İdaresi'nin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz. Belediyelerin çoğu borç batağı içindedir. Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanarak orta-uzun vadeli bir program oluşturulmalıdır. Yerel yönetim sistemimizin ıslah edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz.