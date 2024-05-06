BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Öğretmen atamalarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

"RAKAMDA UZLAŞTIK"

Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.