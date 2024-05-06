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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika atama açıklaması! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atama takvimine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamanın ardından, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamasında kontenjanlar belli oldu mu?" soruları atama bekleyen öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi ile kadro kontenjan listesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 20:45 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:45
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        Öğretmen atamalarında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin önemli açıklamalarda buldu. Peki, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamasında kontenjanlar belli oldu mu?" İşte 2024 öğretmen atama tarihleri ve kadro kontenjan dağılımı...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin,

        "Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerini açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif modeli inşallah evlatlarımızı donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren, milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi sebebiyle zaman zaman güncellememiz temel ihtiyaçtır. Bakanlığımızın web sayfasından teklif, tenkit ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.

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        BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" açıklamasında bulundu

        Bakan Tekin, "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvim 6 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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        ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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        ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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        BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Öğretmen atamalarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

        "RAKAMDA UZLAŞTIK"

        Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

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