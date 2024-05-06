THY Kabin memuru ilanı yayınlandı! 2024 THY Kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
THY kabin memur alımı başvuru şartları belli oldu. Türk Hava Yolları en az lise mezunu olmak üzere çok sayıda memur alımı yapacağını duyurdu. Bu hafta başlayan başvurular için yeterli başvuru sayısına ulaşana kadar yayında kalacak. Türk Hava Yolları kariyer sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Bu noktada THY kabin memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor, şartları neler sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadın Erkek tecrübesiz THY kabin memuru alımı başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar
Türk Hava Yolları THY kabin memuru ilanı yayınlandı. Kadın erkek çok sayıda personelin alınacağı THY Kabin memurluğu şartları arasında en az lise mezunu olmak yer alıyor. İlan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İşte THY Kabin memuru başvuru detayları
THY KABİN MEMURU ALIMI YAPIYOR!
Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya'daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası "Kabin Memuru" unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.
THY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak
FİZİKSEL KOŞULLAR
Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)
Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak,
Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.
Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.
SAĞLIK KOŞULLARI
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi’nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.
Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.
Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Erkek adaylar için; askerlikten muaf olma nedeni, “Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi”nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adayların başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.
THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
İlan koşullarını taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.
THY MEMUR ALIMI DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Online İngilizce Testi
Online Belge Kontrolü
İngilizce Mülakatı (Yüz yüze ve/veya online video olarak uygulanabilir.)
Online Envanter Uygulaması
Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü
Kurul Mülakatı
(Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilir.)
Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü ile Kurul Mülakatı aşamaları, İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.