Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Şantaj ve tehdide boyun eğmediğimizi anladılar!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Fedakarlıkları kahramanlıkları sebebiyle gazilerimize teşekkür ediyorum. Rabbimiz 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz bunu bilemezsiniz' der. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Onlar nübüvvetten sonra en yüce makamı kazanmış kişiler. Bu bir nasip meselesi.

Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için yaptığımızı hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz.

Eğitimden istihdama her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık. Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz.

Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aldığımız Teröristlerini inlerinde bulup imha ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütlümüz yok. Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmasına nasıl müsaade etmiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Elindeki imkanları terör baronlarına veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını teröre dayayanlar dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır.

Doğu Akdeniz'de ve KKTC'de uluslararası haklarımızı savunuyoruz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği tüm muhataplar tarafından anlaşılmıştır. Diplomasi masasının öne çıkarılması, ülkemizin kararlı duruşunun sonucu. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz büyük devlet gibi hareket ettik. Bundan sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve bölgemizin huzur, barışı için çalışmayı sürdüreceğiz.