Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde gerçekleştirilen dini törene mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 00:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı, Ermeni toplumunun mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak başladı.

        AA'nın haberine göre; Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ifade eden Erdoğan, torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde işgal, çatışma, isyan, çete hareketleri, tedhiş eylemleri ve salgın hastalık gibi sair nedenlerle hayatlarını kaybedenlerin, Balkanlar, Kafkaslar ve Arap yarımadasındaki topraklarından sürülenlerin, Anadolu'nun dört bir köşesinde evlerine ateş düşen tüm Osmanlı halklarının derin acılar çektiğini belirtti.

        Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında beşeri hayatın her alanında var olmuş ve değerli katkılarda bulunmuş Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında da büyük acılar yaşayanların olduğunu aktaran Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu acıları unutmadan ama bunlarla baş etmesini bilerek kurmayı başardık. Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz. Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz. Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz. 86 milyon olarak istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları paylaştığını, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ettiğini ifade etti.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #İstanbul Ermeni Patrikhanesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası