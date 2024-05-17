Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Erkan Yolaç'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı münasebetiyle sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı
TRT'nin usta sunucularından Erkan Yolaç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."