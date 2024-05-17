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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Erkan Yolaç'a taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Erkan Yolaç'a taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı münasebetiyle sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:39
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        Erkan Yolaç için taziye mesajı
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        TRT'nin usta sunucularından Erkan Yolaç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."

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