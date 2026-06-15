Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: 'Tüm insanlığa barış ve huzur getirsin'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam aleminin hicri yılını kutladı
Giriş: 15 Haziran 2026 - 23:44 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun"
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