Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: 'Tüm insanlığa barış ve huzur getirsin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun"