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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: 'Tüm insanlığa barış ve huzur getirsin'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: 'Tüm insanlığa barış ve huzur getirsin'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam aleminin hicri yılını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        Hicri yılbaşı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun"

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