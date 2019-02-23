İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Mimarisiyle konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi 3 yıl ama kasım ayı itibarıyla ilk etabını açacağız. Proje 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır. Proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Buraya yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz.

NE YAPTIYSAK ENGELLEMEK İSTEDİLER

Haliç'in çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk günden itibaren nelere maruz kaldığını siz bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Biz ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl önce bitirmekti. Ancak başını CHP'nin çektiği grubun engellemeleri sonucu projeyi uzun süre yapamadık.

CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptılar. Aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. Çünkü bunların işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz.

Atatürk kültür merkezinde de Harbiye Kongre merkezinde de aynı şeyi yaptılar. Aslı astarı olmayan iddialarla projeye engel olmak istediler. Bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu an bulunduğumuz mekan İstanbul'un fethinde kadırgaların Haliç'e indiği yerdir. Biz ecdadımızın bu mahalde tersane İstanbul'u yeniden inşaa ediyoruz. Bize 6 sene kaybettirdiler. İsteseler de istemeseler de temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Biz bu zorluklar ilk defa muhatap olmuyoruz, alıştık.

İSTEMESELER DE AKM'NİN TEMELİNİ ATTIK

Hangi projeye bismillah demişsek aynı şeyle karşılaştık. Marmaray'ı engellemek istediler. Yeni Havalimanı'ndan vazgeçirmek istediler. Her türlü provokasyonu denediler. Biz yılmadık, yolumuza devam ettik. Atatürk Kültür Merkezi'ni çok önemsiyorum. Açılışını yaptığımız da niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Biz de dağıtmak yok. Biz de toparlamak var. Yani Mevlana'nın anlayışıyla 'Ne olursan ol yine gel' biz böyle diyoruz.

Bunlar engellemekten, yıkmaktan yakmaktan başka bir şey bilmiyor. Yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Haliç'te kayık bile yüzdürülemez hale gelmişti. Haliç'te suni adacıklar ortaya çıkmıştı. Kötü koku sebebiyle yanından geçmek bile imkansızdı. İşte şimdi Haliç Kongre Merkezi olarak inşa ettiğimiz yer öyleydi. Bugünkü hale getirdik. Pek çok kişi Haliç'ten umudunu kesmişti. Haliç'in toprakla doldurulmasını teklif eden bile olmuştu. Gençler atık su arıtma tesisleri kurarak, Haliç'e atık su gelmesini engelledik.

HALİÇ TEMİZLENDİ, ŞİMDİ İZMİR KÖRFEZİ'NE BAKIN...

Haliç temizlendi, şimdi İzmir'in körfezine bakın. Haliç'in eski hali neyse İzmir körfezinin hali de bu... Onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir. Muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik haliç hala pis kokulara mahkum olurdu. Bugün İstanbul'da hala çöp dağları altında insanlarımız ölüyor olacaktı. Şimdi Boğaz'ın üzerinde 3 katlı bir tüneli yapacağız.

ÇAPSIZLARI DİKKATE ALMADIK

Şayet biz CHP'yi dinleseydik. IMF'ın kapısında tefecilere el açıyor olacaktık. Ödedik ödedik sıfırladık. Bu çapsızları dikkate alsaydık ne Türkiye'yi 3,5 kat büyütebilirdik, ne de ülkemizi köprülerle otoyollarla ilmek ilmek dokuyabilirdik. Hiçbir zaman karşımızdakilerin basiretsizliğinin bizim istikametimizi belirlemesine izin vermedik.



İstanbul'un atık sularının yüzde 99'unu arıtır hale getirdik.



