        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu'nu bir mesajla kutladı. Erdoğan mesajında "Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Paskalya Yortusu mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı.

        DHA'da yer alan habere göre İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum." dedi.

        Erdoğan mesajının devamında, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor.Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız.Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ankara'da özel halk otobüsü, üst geçidin ayağına çarptı: 4 ölü, 13 yaralı

        ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

