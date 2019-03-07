Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 7, 2019

Emine Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"İslam dünyasının Regaib Gecesi’ni kutlar, mübarek üç ayların hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim sağlık, huzur ve esenlik içinde Ramazan’a ulaşmayı nasip etsin."