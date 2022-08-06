'Rus turist rahatlayacak' 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde etraflıca fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, "Ticarette hedefimizi daha önce 100 milyar dolar olarak ifade etmiştik. Bu doğrultuda enerji başta olmak üzere, ticaret, turizm ve tarım gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizin daha dengeli bir zemine kavuşmasını temin etmek noktasında kararlıyız." dedi. Erdoğan, bu doğrultuda bir mutabakat zaptı da imzalandığını da açıkladı. AKKUYU’DA ENERJİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

"AKKUYU'DA SÜREÇ DURMADI" Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusundaki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, santralin 2023 yılında hizmete alınma hedefinin sürdüğünü yinelerken, Rus yüklenici Rosatom'un Türk ortağı IC İçtaş ile anlaşmasını feshetmesiyle ilgili de konuştu. Fotoğraf: İHA ‘25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı’ gibi ifadelerin hem kendisinin hem de Rus tarafının kabul etmediğini ve çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki hafta Mersin Taşucu’nda Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurlamaya gittiğimde aynı gün oradan Akkuyu’ya geçeceğim. Akkuyu’daki çalışmaları yerinde, bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin’e oradaki gelinen durumu aktaracağım, söyleyeceğim. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Yani onlar da bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar." şeklinde konuştu.