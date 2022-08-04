Akkuyu’da Enerji Bakanlığı devreye girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Akkuyu’da Enerji Bakanlığı devreye girdi! Enerji Bakanı Fatih Dönmez Rosatom Genel Müdürü’ne Akkuyu için mektup yazdı - Enerji Haberleri
ABONE OL

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Rosatom Genel Müdürü’ne Akkuyu için mektup yazdı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının en büyük hissedarı Rus devlet şirketi Rosatom, ana yüklenici/yapımcı olan Rus Titan 2 ve Türk şirketi İçtaş Joint Venture ile ortaklığı olan sözleşmeyi feshetmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı devreye girdi. Bakan Dönmez, ana yüklenici Türk ortak İçtaş’ın tasfiye edilmesi konusunda Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev’e bir mektup gönderdi. Bakan Dönmez, 3 Ağustos tarihli mektubunda, süreçle ilgili detaylı bir açıklama beklediklerini belirterek, Rus tarafının, 2023 hedefine ve bugüne kadar üzerinde mutabakata vardığımız yerlileştirme taahhütlerine bağlı kalmasının beklendiğini ifade etti.

Akkuyu’da Enerji Bakanlığı devreye girdi! Enerji Bakanı Fatih Dönmez Rosatom Genel Müdürü’ne Akkuyu için mektup yazdı - Enerji Haberleri
Akkuyu’da Enerji Bakanlığı devreye girdi
0:00 / 0:00

Akkuyu Nükleer Santral inşasında, Türk Firması İçtaş’ı devre dışı bırakarak yerlileştirme taahhütlerine uymayan ROSATOM’un Genel Müdürü Alexey Likhachev’e bir mektup yazan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, süreçle ilgili detaylı açıklama talep ederken, santral inşasında yerlileştirme taahhütlerine uymalarını istedi.

Türk şirketin tasfiye edilmesinin ardından yapılan değerlendirmelerde, bu işlemin, taraflar arasında bir mesele olduğu, Türk hükümetinin ve Enerji Bakanlığı’nın inisiyatifinin olmadığı yorumları yapılmıştı ancak Enerji Bakanlığı bu yorumları boşa çıkaran bir adım attı. Türk şirketin tasfiye edilmesiyle birlikte Akkuyu’da inşaat durmuş ve 9 ay sonraki açılışa yetiştirilemeyeceği endişesi oluşmuştu. Yaşanan bu süreç sebebiyle Temmuz ayında hiçbir iş üretimi yapılamamış bu da projenin geleceğine yönelik haklı endişelere yol açmıştı. Enerji Bakanlığı, resmi yazıyla, yerlileştirme konusunda yetkisi bulunduğunu ve bazı konularda söz hakkının olduğunu gecikmeli de olsa Rus tarafına bildirmiş oldu.

Edindiğim bilgilere göre; Bakan Dönmez mektubunda, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nde Titan2 – IC İçtaş İnşaat A.Ş. ile Akkuyu Nükleer A.Ş. arasında akit altına alınmış olan Mühendislik-Tedarik-İnşaat (EPC) Sözleşmesi’nin fesih sürecine girildiğini hatırlatarak, 21 Temmuz’da dördüncü ünitenin ilk beton dökümü töreninde yapılan görüşmede; Titan2 ile İçtaş arasındaki ihtilafların çözümü noktasında sürecin tekrar değerlendirilmesi ve yetkili uzmanlarca titiz şekilde ele alınması konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Yetkililer arasında mutabakat sağlanmasına rağmen, Türk hükümetine herhangi bir bilgilendirme yapılmadan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini belirten Bakan Dönmez, sürece dair detaylı bir açıklamanın ve proje takviminde bir aksama yaşanıp yaşanmayacağının acil olarak Bakanlığa iletilmesini istedi.

YERLİLEŞTİRME VE TAKVİM ÖNEMLİ

Bakan Dönmez'in mektubunda, Türkiye açısından Projede açıklanan takvime uyulmasının ve yerlileştirmeye ilişkin hedeflerin büyük öneme sahip olduğunu belirttiği öğrenildi. Rus tarafının, 2023 hedefine ve bugüne kadar üzerinde mutabakata varılan yerlileştirme taahhütlerine bağlı kalınmasının beklendiği ifade edilen mektupta, projenin iki ülke için de büyük değere sahip olduğu hatırlatıldı. Sürecin dostane biçimde çözüme kavuşturulması beklentisinin ifade edildiği mektupta projede tecrübe kazanan yerli yüklenici, tedarikçi ve insan kaynağından faydalanılması, nükleer güvenlik ve iş sağlığı güvenliğinden taviz verilmemesi, sahada çalışanların hukuki ve sosyal haklarının korunması ve yüklenici şirketlerin mağdur edilmemesinin öncelik olduğu vurgulandı. Bu hususlarda bir olumsuzluk yaşanmaması adına Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin azami çabayı göstermesi gerektiğinin altı çizilirken projenin takvime uygun ve azami yerli katkı ile ilerlemesi için işbirliği ve ortak çalışma anlayışı içerisinde hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Akkuyu'da Türk şirketinin korunması gerekiyor"
ENERJİ "Akkuyu'da Türk şirketinin korunması gerekiyor"
Petrol fiyatlarında gerileme
ENERJİ Petrol fiyatlarında gerileme
Akkuyu Nükleer Santrali’nde işler durdu! Açılışa yetişip yetişmeyeceği merak konusu - En Son Haberler
ENERJİ Akkuyu'da işler durdu
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile ilgili açıklama - Gündem Haberleri
ENERJİ Bakanlıktan 'Akkuyu' açıklaması
Akkuyu'nun perde arkası
ENERJİ Akkuyu'nun perde arkası
Nükleerdeki tartışma devam ediyor
ENERJİ Nükleer tartışma sürüyor
Edirne ve Tekirdağ'da 4 maden sahası ihale edilecek
ENERJİ 4 maden sahası ihale edilecek
Petrol fiyatında gerileme
ENERJİ Petrolde gerileme
Doğalgazda ağustos tarifesi belli oldu
ENERJİ Doğalgazda ağustos tarifesi
Krizi kolay atlatma rehberi: Enerjide bu kış nasıl geçecek?
ENERJİ Enerjide bu kış nasıl geçecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.