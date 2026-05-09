        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 4. şampiyonluğu kazanan Galatasaray'a kutlama mesajı: Yürekten tebrik ediyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 22:42 Güncelleme:
        'Galatasaray camiasını tebrik ediyorum'

        Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak bir rekora imza atan Galatasaray'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

        Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

        YILMAZ: YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şöyle dedi: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan diğer isimler şöyle:

        ÖZEL: EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ı kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum.

        BAKAN BAK'TAN KUTLAMA: TEBRİK EDİYORUM

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum.

        ÇELİK: TÜM GALATASARAY CAMİASINA HAYIRLISI OLSUN

        Galatasaray'ı kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya mesajında şöyle dedi:

        Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı kutluyoruz. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun.

        DURAN: TARAFTARLARI VE CAMİAYI TEBRİK EDİYORUM

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ı, teknik heyetini, futbolcularını, taraftarlarını ve tüm camiasını tebrik ediyorum.

        Sezon boyunca ortaya koydukları mücadeleyle futbolumuza değer katan, milyonlarca sporsevere heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum.

        GÜRLEK: FUTBOLCULARI TEKNİK HEYETİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şöyle dedi:

        Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray! Sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performansla bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum.

        ÇİFTÇİ: ŞAMPİYON GALATASARAY

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 'Şampiyon Galatasaray' diye başladığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: Şampiyon GALATASARAY,şampiyonu Galatasaray’ı, ortaya koyduğu başarılı performans dolayısıyla kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve tüm sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum.

        KURUM: KUTLUYORUM

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Galatasaray'ı kutlayarak şu mesajı yayımladı:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı camiayı; başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum.Sezon boyunca oynadıkları oyunla Türk futboluna heyecan katan tüm kulüplerimizi de gösterdikleri centilmence mücadele dolayısıyla kutluyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza başarılar.

        ERSOY: SARI-KIRMIZILI CAMİAYI KUTLUYORUM

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kutlama mesajında şöyle dedi:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ı, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve büyük Galatasaray taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca ortaya koydukları mücadele ve kararlılıkla bu başarıya ulaşan sarı-kırmızılı camiayı kutluyorum.

        URALOĞLU: KUTLUYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajında şunları ifade etti:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden #Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türk futboluna katkı sunan tüm kulüplerimize gelecek sezonda başarılar diliyorum.

        MEMİŞOĞLU: GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM

        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı ve tüm sarı-kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluk heyecanını yaşayan sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları kutlarım.

        BAKAN GÖKTAŞ: SARI-KIRMIZI CAMİAYI KUTLUYORUM

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kutlama mesajı şöyle:

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı gönülden tebrik ediyorum. Teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve tüm sarı-kırmızılı camiayı kutluyorum

