Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin hastaneleri vakıf ve özel hastaneler birbirleriyle yarışır hale geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir yayında, soruları yanıtladı.

"DEVLET, VAKIF VE ÖZEL HASTANELER BİRBİRLERİYLE YARIŞIR HALE GELDİ"

AA'nın haberine göre; hastanelerdeki kaliteye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden hastanelerde bir röntgen çektirilebilmesi için 7-8 ay sonrasına gün verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir durum vardı ama şimdi hastanelerimizde o ilkel röntgen cihazları yok. Şimdi artık tomografisi, MR, ultrasonografisiyle beraber devletin hastaneleri, aynı şekilde vakıf ve özel hastaneler birbirleriyle yarışır hale geldiler. Böyle bir kalite var ve bunları daha da iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIN DEVLETİNE OLAN İNANCINI ARTIRIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık hizmeti kapsamında yapılan hastanelere ilişkin de bilgi verdi.

En büyük rüyasının şehir hastaneleri olduğunu anımsatan Erdoğan, şehir hastanelerinin yapımına büyükşehirlerden başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hastanelerin bazı küçük şehirlerde de yapıldığını belirterek, "Buralarda bu hastanelerin yapılması, halkımın devletine olan inancını, güvenini artırıyor" dedi.

İlaç temini başta olmak üzere her yönüyle huzuru yakalayan bir Türkiye'nin söz konusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, her konuda daha da iyi adımların atılacağını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların eskiden bir yerden bir yere gitme noktasında sıkıntılarının bulunduğunu hatırlatarak, "Hastayı helikopterle alacak Sağlık Bakanlığı götürecek, böyle bir şey yoktu. Şimdi 14 tane helikopter hizmet veriyor" diye konuştu.

Aynı şekilde ambulans uçaklarla da hastalara hizmet verildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda binlerce ambulansımız Türkiye genelinde hizmet veriyor. Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun karı, kışı, tipisinde ulaşım çok tehlikeli. Buralara palet ambulanslar aldık. Bu palet ambulanslarla birçok yere çıkabilmenin yolunu bulduk, bunları başardık, bunlar oralarda hizmet veriyorlar. Şu anda insanına değer veren, her şey insan için her şey Türkiye için diyen bir yönetim var iş başında" şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Bu çalışmaların her alanda sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki üniversite sayısına ilişkin de bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "75 tane üniversitesi varken şu anda 206 tane üniversitesiyle 81 vilayetin tamamında üniversiteleri olan bir Türkiye var. Bu ne demek? Genç, sen evinden çıkıp da gelmeyeceksin, ben sana geleceğim. Hakkari'deki bir genç Ankara'ya ya da İstanbul'a nasıl gelsin? Mümkün müydü, değildi. Şimdi Hakkari'de üniversite var, Iğdır'da üniversite var, Ağrı'da, Kars'ta üniversite var. Gençlerimiz, kendi şehrinde üniversite okuyabilme imkanını yakalıyor. Artık lisansüstü, doktora gibi bu tür eğitimi yapmak isteyenler Ankara gibi İstanbul gibi yerlere gelme durumundalar. Bunları artık biz tefrik ettik, bu hale getirdik ve dünya ile de inşallah kısa bir zamanda yarışır hale geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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