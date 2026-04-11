        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız lider Macron'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız lider Macron'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakereler, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 15:59
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede ABD ve İran arasında Pakistan'da devam eden müzakereler, Lübnan ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

        Macron, "Orta Doğu'daki durumu görüştük ve tüm tarafların ateşkese uymasını ve bunun Lübnan'da da geçerli olmasının sağlanmasını, ayrıca tüm tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne saygı göstermesini gerektiğini görüştük. Ayrıca, güçlü ve kalıcı bir diplomatik çözüme ulaşmanın önemini vurguladık" dedi.

