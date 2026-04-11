Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız lider Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD ve İran arasında Pakistan'da devam eden müzakereler, Lübnan ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

Macron, "Orta Doğu'daki durumu görüştük ve tüm tarafların ateşkese uymasını ve bunun Lübnan'da da geçerli olmasının sağlanmasını, ayrıca tüm tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne saygı göstermesini gerektiğini görüştük. Ayrıca, güçlü ve kalıcı bir diplomatik çözüme ulaşmanın önemini vurguladık" dedi.