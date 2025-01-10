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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum

        Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında "Görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:15
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        Gazeteciler Günü mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Cumhnurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

        Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Çalışan Gazeteciler Günü
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