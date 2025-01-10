Cumhurbaşkanı Erdoğan: görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Cumhnurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.