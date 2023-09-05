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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde gündem olan anlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde gündem olan anlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün Soçi'de bir araya geldi. Ana gündem maddesi tahıl anlaşması olan görüşmelere, iki liderin bazı diyalogları damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 08:28 Güncelleme: 05.09.2023 - 08:45
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle dün Rusya'nın Soçi kentine günübirlik çalışma ziyareti düzenledi.

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        Görüşmesinin ana gündem maddesi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından eksikliklerin giderilerek Karadeniz tahıl girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Birleşmiş Milletlerle bir istişare, önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim." dedi.

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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru'nu canlandırmak istediklerini ancak Rusya'ya verilen sözlerin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönebileceklerini söyledi.

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        Görüşmeye iki liderin aralarında geçen diyaloglar da damga vurdu. Putin, Erdoğan'ı Soçi'de görüşmenin gerçekleşeceği binanın önünde karşıladı.

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        PUTİN TATİLE DAVET ETTİ

        Putin, araçtan inen Erdoğan'a "Yolculuk nasıl geçti?" diye sordu, Erdoğan ise "1 saat 15 dakika sürdü" yanıtını verdi. Bunun üzerine Putin, "O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere" dedi. Erdoğan ise "Buralar da çok güzel, bizim Karadeniz" açıklamasında bulundu.

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        İki liderin vedalaşırken aralarında geçen konuşmada gündem oldu. Putin, Erdoğan'ı uğurlarken iyi yolculuklar dileyerek temasta kalmak istediğini söyledi, Erdoğan da teşekkür edip Putin'i Türkiye'ye davet etti.

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        İKİ LİDERİN FUTBOL DİYALOĞU

        Bunun ardından Erdoğan, "Ben Sparta Prag'ta o futbolcunun adını soracağım" dedi, Putin de "İlgileniriz tabii ki" yanıtını verdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
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