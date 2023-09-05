Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde gündem olan anlar

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PUTİN TATİLE DAVET ETTİ

Putin, araçtan inen Erdoğan'a "Yolculuk nasıl geçti?" diye sordu, Erdoğan ise "1 saat 15 dakika sürdü" yanıtını verdi. Bunun üzerine Putin, "O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere" dedi. Erdoğan ise "Buralar da çok güzel, bizim Karadeniz" açıklamasında bulundu.