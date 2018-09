New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu kapsamında, çeşitli ülkelerin liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede; Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile görüştü. Erdoğan, Kitarovic görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.

Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta hazır bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki resmî temasları kapsamında, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borut Pahor görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.

Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta hazır bulundular.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki resmî temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Erdoğan, May görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.

AA'nın haberine göre; görüşmede Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan eşlik etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSIZ MEVKİDAŞI MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Söz konusu görüşme basına kapalı gerçekleşti.

