        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti. Görüşme öncesinde İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya gelmişti

        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2026 - 17:15 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Arakçi'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran hattında artan gerilimin ardından Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada

        Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde İran lideri Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yolladığımızdan daha büyük, dev bir donanma ...
