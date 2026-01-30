Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti. Görüşme öncesinde İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya gelmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran hattında artan gerilimin ardından Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde İran lideri Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.