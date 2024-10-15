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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybeden Betül'ün ailesini ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybeden Betül'ün ailesini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:43
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        Betül'ün ailesine taziye ziyareti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

        Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

        Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Betül Önderoğlu
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