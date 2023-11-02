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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'ya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı.

        Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a gitti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #kazakistan
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