Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti
Giriş: 31.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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