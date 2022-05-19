Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto paraya sıcak bakmıyorum 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

Bir gencin, Suriyeli sığınmacıların durumuna ilişkin "ensar-muhacir" benzetmesinde bulunduğunu belirterek, hala bu kanaati sürdürüp sürdürmediği, Türkiye'deki sığınmacıların kendi yurtlarına dönüşü konusunda bir plan, çalışma, proje olup olmadığı yönündeki soru üzerine Erdoğan, ensar-muhacir konusunun süreli bir kavram olmadığını, bu sürecin bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HASTANELERİMİZ OLMASA DIŞARIDAN YARDIM BEKLERDİK"

Biz bu şehir hastanelerini yapamasaydık, ki o arada Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. Türkiye'de değil dünyada örnek hastanelerden bir tanesi haline geldi. Salgının olduğu dönemde yaptık. Bu hastanelerimiz olmasaydı o kritik dönemde sağa sola bakacaktık, 'acaba nereden gelir' diye dışarıdan yardım beklerdik. Bunları yapmamız bizim işimizi kolaylıştırdı. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet, ulaşım, tarım, dış politika, enerji bunlar bizim en önemli adımlarımız olacak demiştik. Bu adımları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Girişimci ruhun neticesidir bunlar. Şu anda dünyada örnek bir ülke hale geldik. Salgın döneminde 167 ülkeye her türlü desteği verdik.

"HER İKİ DEVLET İLE ORTAK PAYDALARIMIZ VAR"

Siyasetin iniş çıkışları hep olur. Bütün mesele Japonların atasözü var 'Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın, gün olur o bağ size tekrar lazım olur' Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak paydamız var. Bunlar bizim müslüman kardeşlerimiz. Bazen aile içinde patırtı gürüldü oluyorsa birtakım sıkıntılar yaşandı. Ama şimdi bu sıkıntıları aştık. Süratle ticari ilişkiler, savunma sanayi, kültürel, turizme yönelik planlama yaptık. Şu anda BAE'de uzun süredir rahatsız olan Emir rahmetli oldu. Bize düşen de, madem ki kardeş ülkeleriz, böyle bir taziye ziyaretine gitmekti. Bu taziye ile aramızdaki münasebetleri çok daha güçlü platforma oturtmak. Şu anda Suudi Arabistan'la ilişilerimiz olumlu istikamette gelişiyor.

NATO ile ilgili adımda mâlum bu İsveç, Finlandiya bütü bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK, YPG'ye ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Paçavralarını her yere asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, ciddi manada parasal destekler verip, silah desteği veren bu ülkelere de söyledik, 'NATO güvenlik teşkilatıdır, böyle bir teşkilatın içinde terör örgütlerini kabul edemeyiz'. Yunanistan ve Fransa zaten girip çıkmışlardı. Sonra o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı, tekrar NATO'ya geri dönebildiler. Şu anda Dedeağaç'ta ABD üs kurdu. FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyorlar.

"BİLİYORUZ Kİ BUNLAR BİZE AYNI NUMARAYI ÇEKECEKLER"

'Efendim talepleriniz nedir bilelim' diyorlar. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Biliyoruz ki İsveç ve Finlandiya bize aynı numarayı çekecekler. Bunu Yunanistan'da yaşadık. Kesinlikle bu iki ülke hakkında; hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. Yunanistan'ın Batı'ya borcu var, hala Batı bunlara silah desteği veriyor, üs kurmalarına müsaade ediyor. Bir taraftan da bizimle görüşmelerde 'aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz' diyorlar. 'İki devletli çözüme olumlu bakmıyoruz' diyolar Kıbrıs'ta. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim söylüyor? Biz tekrar bu delikten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz.

"RUSYA İLE NÜKLEER ENERJİDE ADIMLARIMIZ VAR"

Rusya ve Ukrayna savaşıyla alakalı olarak bir denge politikası güdüyoruz. Ben tabii ne sayın Putin ile ne de Zelenesky ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok. Özel temsilcimi onlara gönderiyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeni dünya savaşının çıkmasının ne bölgemize ne dünyaya hiçbir faydası yok. Şu anda Ukrayna'dan olan göç ortada. Öbür tarafta bu işin Rusya ve Ukrayna'ya olan maliyetleri ortada. Bizim her iki tarafla değişik bağlarımız var. Bugün Rusya ile nükleer enerjiyle bir adımımız var. Önümüzdeki yıl içinde inşallah Akkuyu Nükleer Santrali'ni bitirip açacağız. Bizim için çok ciddi bir kaynak. Ukrayna ile ilgili adımlarımız var. Rusya'dan yüzde 50 doğalgaz temin ediyoruz. Bunlar bizim için stratejik önemde münasebetlerdir. Bunları kesip atamayız. Bölgede istikrar unsuru olacak devlet varsa o da Türkiye'dir. Bunu korumak zorundayız.

"ORTADA BİR SUÇ VARSA HERKES BEDELİNİ ÖDEMELİDİR"

Tutuklunun siyasi olanı veya siyasi olmayanı olmaz. Türkiye bir hukuk devleti. Anayasa ve kanunlar muvacehesinde siyasetçi de olsa, siyasetçi olmasa da eğer o suçu irtikap ediyorsa bunun bedelini ödemek durumundadır. Ben siyasetçiyim diye işlediğim cezalardan herhalde kaçamam. Kaçarsak sivil olana saygısızlık olur. Ben şu anda siyasetçiyim. Siyasetçi olduğuma göre istediğim gibi Cumhurbaşkanına, vatandaşa küfrederim, vatandaşa vurabilir, kırabilirim. Onların mekânlarına saldırabilirim, gerekli suçu işleyebilirim; hatta daha ileri gidelim öldürelim. Böyle bir hak ve yetki olabilir mi? Olamaz. Bedeli neyse yasalarda belirlendiği gibi ödemek durumundadır.

Bütün o bölgeye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada hafta sonlarını, hatta hafta içini geçirebilecek aileler olacak. Oyun parkları, kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç inşallah devşirecek. O bölge millet bahçesi noktasına Başakşehir oralara kadar fakir. Şu anda millet bahçesiyle, ağacı, yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Yanında şehir hastanesi var. 1006 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Oranın bitmiş halini şimdiden görüyorum. Bir ihtimal pisleri kaldırmayacağız, belki de kalacak. Ama pistlerin dışındaki yeşil alanları çok daha farklı yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız.

"EN ÖNEMLİ ADIM BU HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMALARI"

Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor. Şu anda Konya Belediyemizin nefis barınağı var. İstanbul'da Beykoz belediyemizin gayet güzel barınağı var. Teşhis, tedavi ve bunun dışında atmaları gereken adım. Şu anda ortak paydamız, en önemli süreç burada kısırlaştırmadan geçiyor. Kısırlaştırmaya yönelik özellikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde sokak hayvanlarındaki sınırsız çoğalma ciddi bedeller bize ödettirebilir. Belediyemizin işinin kolaylaştırılması noktasında kısırlaştırmanın önemi var. Özellikle teşhis, tedavi ve operasyonlar. Konuyla ilgili özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanlığımızı da devreye soktuk. Sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor. Allah göstermesin çocuklarımızın, kızlarımızın, yavrularımızın köpeklerin saldırısına uğramaları anne, babalar olarak bizi rahatsız edecektir.

"İNŞALLAH ENFLASYONU İNDİRMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Devlet olarak etkin ve yetkili mücadele sürüyor, devam edecek. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde şu anda bugüne kadar görmedikleri yüksek enflasyon var. Bu yıl çok önemli, bu işi aşacağız, çaresi yok. İnşallah enflasyonu indirmeyi başaracağız.

"HEDEFİMİZ İHRACATTA 250 MİLYAR DOLAR"

Bizim bu yıl itibariyle hedefimiz inşallah ihracatta 250 milyar dolara ulaşmak. Bizim göreve geldiğimizden bu yana hedefimiz ithale dayalı ihracattı. İthale dayalı ihracatta da bu belli bir zamanı aldı ama bundan sonraki süreçte tabii içeriden, yani yerli piyasadan bu ürünleri alıp, bu ürüne dayalı olarak mamul maddeyi inşallah üretirsek, bizim bu noktadaki maliyetlerimiz daha da düşecek ve ihracatta 250 milyar dolar seviyesini aşacağız. Faizle aradaki dengeyi sürekli olarak inşallah kapatma imkanını yakalayacağız. Bundan hiç endişem yok. İthal ürüne dayalı mamül madde değil de kendi içimizden üreteceğimiz madencilik ve diğer ürünlerde kendimiz üretir ve bunu mamül maddeye çevirirsek ki, savunma sanayinde olduğu gibi. Biz göreve geldiğimizde savunma sanayinde milli ve yerli yüzde 20'ydi. Şu anda yüzde 80'e ulaştı. Bu ihracatta da ciddi potansiyel.

"BEN KRİPTO PARAYA SICAK BAKMIYORUM"

Bizim Elon Musk'la yaptığımız görüşme uzaya göndereceğimiz araçla alakalı konuydu. O konuda müşterek hareket edebiliriz şeklinde bir yere vardık. Kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Meclis'te bunun müzakeresi yapılıp ona göre adımlarımızı atacağız. Ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıktan sora adımlarımızı atacağız. Birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum.

"İSTERİZ Kİ GENÇLERİMİZ DİPLOMASİDE GÖREV ALSIN"

Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de siyaset yapmanın yaşı 30'du. Bunu 18'e biz indirdik. 18 yaşı seçme ve seçilme yaşı yapan biziz. Bu konuda ne ana muhalefetin ne yavru muhalefetin en ufak katkısı yok. Şu anda aramızda çok genç arkadaşlarımız var. İstiyoruz ki, bu sayıyı daha da artıralım. Bunu uluslararası çapta da aynı şekilde gerçekleştirmemiz mümkün. Türk devletleri arasında bunu başarabiliriz. Yeter ki sizler biz de varız deyin. Bizler sizleri oralara temsilci olarak gönderebiliriz. Bu milletin evlatları uluslararası camiada Türkiye'yi temsil eden birer diplomat olsun. Oradaki diplomasi mücadelesinde yerlerini alsın.

"HAKKARİ VE YÜKSEKOVA HALKI TERÖRE PRİM VERMEMELİ"

Hakkari'ye ansızın gittik. Orada iftar yaptık. Orada öğretmenlerimizle oturduk, onlarla kaynaştık. O terör şehri olan anılan bölgede o gece sahura doğru olan saatlerde cadde tıklım tıklım doluydu. Bir çok şey aşıldı. Bundan sonra artık Yüksekova halkı, Hakkari halkı teröre prim vermemeli. Bunları da başarmalıyız

"MİLLET KÜTÜPHANESİ'NİN PROJESİNİ İSTERLERSE VERİRİZ"

Burayı görenler biz de kendi ülkemizde bunu yapalım dedi. Biz projeyi veririz dedim. Kazakistan Cumhurbaşkanı burayı çok beğendi, biz de yapalım dedi. Biz projeyi veririz, herhangi bir şey talep etmeyiz. 24 saat burası öğrencilerimizle dolup taşıyor.