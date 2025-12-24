Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini iletti.

        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 21:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:48
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi’ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Cumhurbaşkanımız, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin Libya’ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti."

