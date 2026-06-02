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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

        Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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