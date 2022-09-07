Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık, önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunduk. Kimlikle seyahat konusunda atılan imza ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşıyacaktır.
KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbısitan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak.
Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren iki lider, ikili ilişkilere ve iş birliğine vurgu yaptı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, her alanda dayanışma içindeyiz. Sırbistan Balkanlar'ın adeta kilit taşı. Dolayısıyla münasebetlerimiz de her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Tabii şu an itibarıyla (ticaret hacminde) 2 milyar doları yakaladık, bunu daha da artıracağız." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve ileri düzeyde olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğini söyledi. Türk yatırımlarının sürekli arttığını aktaran Vucic, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.
Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Vucic, görüşme sonrası çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı törenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.
Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi öğle yemeği verilecek.
Belgrad Kulesi ziyareti ile kentteki programlarını noktalayacak Erdoğan'ın, akşam saatlerinde Hırvatistan'a hareket etmesi bekleniyor.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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