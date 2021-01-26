Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı mesajı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193'ünün, engellilerimizden 2 bin 140'nın, şehit ve gazi yakınlarımızdan 370'nin atamasını yapacağız. Bu kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin anayasamızda belirtilen sosyal devlet tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin de kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihimizin en önemli kurumları olan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın yetim ve öksüz kalan çocuklara gösterdiği ali cenaplık hafızalarımızdadır. Bu model maalesef devam ettirilememiştir.

DEVLET KURUMLARINA YERLEŞTİRME

Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını gördük. Topluma uyum sağlamaktan uzak çocuklarımız ne eğitim alabiliyor ne meslek sahibi olabiliyordu. Çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdik. Ev düzenine geçtik. 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Ailelere destek vererek çocuklarımızın kendi aileleriyle yaşamasını sağladık. 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bin çocuğumuzun ailelerinin yanında yaşamasını temin ettik. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas şekilde tespit edilen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere de şükranlarımı sunuyorum.

Bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını merkezi yerleştirmeye dönüştürerek işlerini kolaylaştırdık. Kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayısı 21 bin 300'dü, bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla 4 bine yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık. Aile yanında destek ve koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırarak hiçbir evladımızın sahipsiz kalmamasını temin etmekte kararlıyız.

ENGELLİLER İÇİN ATILAN ADIMLAR

Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu, engellilere olan davranışa bakmaktır. Engellilere sahip çıkan toplum, yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir. Ülkemizde yıllarca doğru politikalar sergilenemediği için vicdanları sızlatan görüntüler oluşmuştur. Hükümete geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz hususlardan birisi de engellilerin topluma kazandırılması faaliyetidir. Bu kapsamda engelliler kanunu çıkardık. Günlük hayatını idame ettirmek için başkasının desteğine ihtiyaç duyanlar için bakım hizmeti sunmaya başladık. 536 bin kişiye aileleri yanında bakım hizmeti sunuyoruz. 29 bin engelliye yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS tarafından karşılanıyor.

Kamu kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisi için merkezi yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Kamu işçi kadroları için de merkezi yerleştirme sistemine geçtik. Engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık. Tayinden yer değiştirmeye, görev dağılımından mesai düzenine kadar engellilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engellilerimizin her bakımdan hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN

Şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarıyla, gazilerimizin kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Bir insanın bilerek ve isteyerek inancı ve vazifesi uğruna ölümün üzerine yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacı olmuştur. Devletimiz de geçmişten bugüne çeşitli düzenlemelerle bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları ve gazilerimizin üzerine titredik. Terörle mücadelede, sınırötesinde, 15 Temmuz'da şehit olan ve gazilikle şereflenen kardeşlerimize ciddi destekler verdik. Her konuda bu konuda bu kardeşlerimizi mutmain edecek uygulamalara imza attık. Kamuda istihdam eden sayısı 6 bin civarındayken, bugün ise 45 bine yaklaştı. Elbette ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. bununla birlikte devlet olarak elimizdeki tüm imkânları şehit yakınları ve gazilere sunmak suretiyle şükranlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞI MESAJI

Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ile ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için 81 milyar lirayı ayırdık.