        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

        Giriş: 16.09.2025 - 17:33 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:33
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

