Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Giriş: 16.09.2025 - 17:33 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
